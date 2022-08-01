Росавиация направила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российским авиакомпаниям и аэропортам перечислили 54 миллиарда рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

"Напомним, что по поручению руководства страны Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 миллиарда рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Речь идет о программах поддержки полетов на рейсах внутри страны, компенсации выпадающих доходов из-за отмены международных полетов, а также о поддержке воздушных гаваней на фоне запрета полетов в часть южных городов России.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 5 августа. Мера затрагивает 11 аэропортов страны.

Так, ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных маршрутов перевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

