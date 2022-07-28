Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 5 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мера затрагивает 11 аэропортов страны. Так, ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативных маршрутов перевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в связи с проведением спецоперации на Украине.

Решение об ограничении полетов затем неоднократно продлевалось: последний раз оно принималось до 30 июля.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность создания в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. При этом формировать его планируется не за счет бюджетных средств, а посредством сбора, взимаемого с пассажиров при оформлении билетов.