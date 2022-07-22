Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация объявила, что режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 30 июля.

По данным ведомства, всего эта мера затрагивает 11 аэропортов. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Для транзита пассажирам рекомендовано использовать Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Предыдущее ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России вводилось до 24 июля.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о возможном подорожании авиабилетов на фоне предложения Росавиации повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний.

