Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация объявила, что режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 30 июля.
По данным ведомства, всего эта мера затрагивает 11 аэропортов. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Для транзита пассажирам рекомендовано использовать Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.
Предыдущее ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России вводилось до 24 июля.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о возможном подорожании авиабилетов на фоне предложения Росавиации повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний.
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