Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по России на 20%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росстат сообщил о росте стоимости полетов в эконом-классе по России.

По информации ведомства, с конца декабря 2021 года по 1 июля 2022 года рост составил 20,5%.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 25 июня по 1 июля. – Прим. ред.) увеличилась на 7,3%", – добавили в Росстате.

За тот же период на 1,1% подорожали путевки в дома отдыха и пансионаты. В хостелах и мотелях рост стоимости составил 0,5%. Наименьший рост цены зафиксирован для проживания в четырех- и пятизвездочных отелях – 0,01%.

По состоянию на апрель 2022 года годовая инфляция в России ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,56%.

