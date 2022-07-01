Голикова сообщила о снижении числа безработных в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За прошлую неделю количество безработных в России сократилось до 694,8 тысячи, снизившись более чем на 4 тысячи человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За период с 20 по 27 июня число зарегистрированных безработных сократилось более чем на 4 тысячи человек и составило 694,8 тысячи человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,1 тысячи человек", – заявила она на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По словам Голиковой, также с 128,4 до 123,1 тысячи уменьшилось количество работников, находящихся в простое. Она отметила, что в настоящее время продолжается прием заявок на профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который, в свою очередь, реализуется в рамках национального проекта "Демография".

"Более 50 тысяч человек уже приступили к обучению, завершили – 10,4 тысячи человек. Всего в этом году планируется обучить не менее 245 тысяч граждан", – рассказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в мае снизился до исторического минимума – 3,9%. В апреле этот показатель достигал 4%.

По данным Росстата, в мае число безработных граждан старше 15 лет составило 2,9 миллиона человек. При этом к концу месяца в органах службы занятости стояли на учете 0,9 миллиона россиян, из них 0,7 миллиона имели статус безработного, 0,5 миллиона получали пособие.

