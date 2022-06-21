Путин придает особое значение мерам по недопущению роста безработицы в РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин придает особое значение мерам по недопущению роста безработицы в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Занятость – это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом, это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение", – цитирует его "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента также сообщил о наличии подобных проблем в стране. По его словам, в Кремле проинформированы о прекращении деятельности некоторых организаций в РФ или переходе их сотрудников на неполную занятость.

Песков подчеркнул, что вопрос безработицы россиян является одним из приоритетных у властей.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков сообщил о росте числа безработных в РФ в июне. По его словам, с 1 марта по 1 июня в центрах занятости были зарегистрированы порядка 660–680 тысяч безработных, что является низким показателем для российской экономики.

