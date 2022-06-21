Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных в РФ в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо
Министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков оценил ситуацию с ростом безработицы в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. <…> Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", – заявил глава Минтруда.
По словам Котякова, с 1 марта по 1 июня в центрах занятости были зарегистрированы порядка 660–680 тысяч безработных, что является низким показателем для российской экономики.
Ранее ситуацию с безработицей в Москве оценил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По словам специалиста, этот показатель держится на уровне 0,5%.
Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9.
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