Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Уровень безработицы в России в мае снизился до исторического минимума – 3,9%, в апреле показатель достигал 4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росстата.

По данным ведомства, в мае число безработных граждан старше 15 лет составило 2,9 миллиона человек. При этом к концу месяца в органах службы занятости стояли на учете 0,9 миллиона россиян, из них 0,7 миллиона имели статус безработного, 0,5 миллиона получали пособие.

Безработными считаются те, кто нуждается в работе, ищет ее и готов к ней приступить. Численность рабочей силы старше 15 лет в мае составляла 74,9 миллиона человек.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.

В начале мая в ведомстве сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий.

