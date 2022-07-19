В России может появиться рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящий момент перевозчики и аэропорты РФ исключены из мировых рейтингов. При этом в стране отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов.

Разработать соответствующую систему предложили в "Аэрофлоте". Инициатива обсуждалась на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов, в котором приняли участие представители Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП.

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что разработка новой методики будет уместна после анализа итогов пилотного проекта. Представители "Аэрофлота", в свою очередь, предложили реализовать его на базе Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Вице-президент данной ассоциации Борис Карпович уточнил, что у организации недостаточно ресурсов, однако принять участие могут те члены АЭВТ, которые будут готовы реализовывать проект. Такое желание пока изъявили только в S7 Airlines.

В начале июля Росстат сообщил о росте стоимости полетов в экономклассе по России. По информации ведомства, с конца декабря 2021 года по 1 июля 2022 года рост составил 20,5%.