В ФАС предупредили о возможном подорожании авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росавиация направила в ФАС предложение повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний, сообщает "Парламентская газета". Эксперты считают, что это может привести к небольшому росту цен на авиабилеты.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что эта инициатива направлена на стабилизацию финансовой ситуации в госкорпорации по организации воздушного движения. По подсчетам специалистов, такая мера может на 3–5% увеличить стоимость авиабилетов для пассажиров.

Эксперты АТОР заявили, что провозных мощностей в стране переизбыток, а тарифы на перелеты по России низкие, поэтому в абсолютных цифрах авиабилеты подорожают в среднем на 200–300 рублей.

Ранее аналитики объяснили, почему подорожание авиабилетов в Европу неизбежно. Специалисты отметили, что из-за накопившихся проблем и новых вызовов у авиакомпаний просто нет другого выхода, кроме повышения цен на перелеты.

Отмечается, что цены на авиабилеты вырастут еще на 21% только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже.

