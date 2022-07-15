Аналитики ответили, почему авиабилеты в Европу будут только дорожать

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Аналитики объяснили, почему подорожание авиабилетов в Европу неизбежно, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Специалисты отметили, что из-за накопившихся проблем и новых вызовов у авиакомпаний просто нет другого выхода, кроме повышения цен на перелеты.

Эксперты перечислили факторы, которые повлияли на стоимость авиабилетов:

с начала года почти удвоилась стоимость авиакеросина (рост составил 89 процентов);

постепенный переход на считающееся более экологичным топливо со специальными добавками;

необходимость обновления авиапарка в условиях повышения кредитных ставок.

Отмечается, что цены на авиабилеты вырастут еще на 21% только в 2022 году, что сделает как внутренние, так и международные перелеты намного дороже.

Ранее стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 18 июля.

Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

