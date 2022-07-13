Турагент назвала лучшие направления для отдыха во второй половине лета

Маршрут Москва – Сочи стал самым популярным авианаправлением у путешественников, которые планируют поездку в период с 1 июля по 30 сентября. Об этом рассказали эксперты сервиса онлайн-продажи билетов. Разбираемся, куда еще можно отправиться отдыхать во второй половине лета.
Сочи в топе
Согласно исследованию, количество купленных билетов на маршрут Москва – Сочи в 2022 году выросло с 8 до 12,9% по сравнению с прошлым годом. Из остальных городов России в Сочи хочет полететь примерно каждый пятый турист.
Также из Москвы путешественники стремятся отправиться в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу. Кроме того, востребованы перелеты Сочи – Екатеринбург, Тюмень – Сочи, Красноярск – Сочи.
В исследовании сказано, что 70% путешественников, которые уже купили билеты, запланировали перелет на июль. Примерно четверть туристов отправятся отдыхать в августе, и только 6% – в сентябре.
Ранее в АТОР рассказали, что уже сейчас нужно бронировать отели Краснодарского края на бархатный сезон, потому что мест в дорогих и эксклюзивных объектах размещения к осени может не остаться. Однако покупать путевки на октябрь эксперты пока не рекомендуют. По их мнению, лучше дождаться августа, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка.
Идеальная погода
Эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с Москвой 24 рассказала, что вторая половина лета – идеальное время для того, чтобы открыть для себя отдаленные уголки России. В этот период самые благоприятные погодные условия.
По словам эксперта, в Калининградской области в это время прекрасная погода для прогулок и пляжного отдыха. Балтийское море к этому моменту достаточно прогревается.
"Еще в августе в Калининграде пройдет крупный джазовый фестиваль, а потому у путешественников будет возможность совместить прогулки по природным достопримечательностям и культурную программу", – добавила Анна Верас.
Тем, кого привлекают красоты Сибири, стоит отправиться к Байкалу или на Алтай, рекомендует она. Как раз в это время туда приходит настоящее лето.
"Природа пестрит яркими красками, осадков почти нет. Отличный период для конных прогулок, экскурсий. На Байкале даже можно будет позагорать и искупаться. Еще в конце лета на острове Ольхон организуют ежегодный слет шаманов. Можно будет познакомиться с удивительными традициями этого региона", – добавила эксперт.
Для более классического отдыха собеседница Москвы 24 рекомендует Крым и Краснодарский край. "В конце лета там не такое жаркое солнце и очень теплое, ласковое море. Еще это период сладких фруктов и арбузов", – пояснила турагент.
Из-за того что август – самое популярное время для путешествий у россиян, то сэкономить на отдыхе не получится, предупреждает эксперт.
По ее словам, стоимость отдыха в Калининграде на одного человека за семь дней начинается от 25 тысяч рублей, включая перелет. В Карелии – от 32 тысячи рублей. Недельное проживание в Крыму в санатории или отеле – от 50 тысяч рублей с перелетом.
"Билет в Краснодарский край на поезд стоит от 4,5 тысячи, на самолет – от 8 тысяч в одну сторону. Проживании в отеле или санатории – от 23 тысяч рублей за семь дней", – рассказала турагент.
Цена недельной путевки на Байкал вместе с перелетом начинается от 50 тысяч рублей. На Алтай – от 40 тысяч, добавила эксперт.