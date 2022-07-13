Турагент назвала лучшие направления для отдыха во второй половине лета

Маршрут Москва – Сочи стал самым популярным авианаправлением у путешественников, которые планируют поездку в период с 1 июля по 30 сентября. Об этом рассказали эксперты сервиса онлайн-продажи билетов. Разбираемся, куда еще можно отправиться отдыхать во второй половине лета.



Сочи в топе

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Согласно исследованию, количество купленных билетов на маршрут Москва – Сочи в 2022 году выросло с 8 до 12,9% по сравнению с прошлым годом. Из остальных городов России в Сочи хочет полететь примерно каждый пятый турист.

Также из Москвы путешественники стремятся отправиться в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу. Кроме того, востребованы перелеты Сочи – Екатеринбург, Тюмень – Сочи, Красноярск – Сочи.

В исследовании сказано, что 70% путешественников, которые уже купили билеты, запланировали перелет на июль. Примерно четверть туристов отправятся отдыхать в августе, и только 6% – в сентябре.

Ранее в АТОР рассказали, что уже сейчас нужно бронировать отели Краснодарского края на бархатный сезон, потому что мест в дорогих и эксклюзивных объектах размещения к осени может не остаться. Однако покупать путевки на октябрь эксперты пока не рекомендуют. По их мнению, лучше дождаться августа, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка.

Идеальная погода

Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас в беседе с Москвой 24 рассказала, что вторая половина лета – идеальное время для того, чтобы открыть для себя отдаленные уголки России. В этот период самые благоприятные погодные условия.





Анна Верас эксперт по туризму, основатель туристического агентства Август – самый любимый месяц у россиян для отдыха. В этот период здорово посетить Калининградскую область, Карелию, Краснодарский край, Крым, Камчатку, Байкал, Алтай.

По словам эксперта, в Калининградской области в это время прекрасная погода для прогулок и пляжного отдыха. Балтийское море к этому моменту достаточно прогревается.

"Еще в августе в Калининграде пройдет крупный джазовый фестиваль, а потому у путешественников будет возможность совместить прогулки по природным достопримечательностям и культурную программу", – добавила Анна Верас.





Анна Верас эксперт по туризму, основатель туристического агентства В Карелии в это время много грибов, ягод, рыбы. Идеальный период, чтобы отправиться порыбачить или отдохнуть на Валааме, Кижи или в Рускеале.

Тем, кого привлекают красоты Сибири, стоит отправиться к Байкалу или на Алтай, рекомендует она. Как раз в это время туда приходит настоящее лето.

"Природа пестрит яркими красками, осадков почти нет. Отличный период для конных прогулок, экскурсий. На Байкале даже можно будет позагорать и искупаться. Еще в конце лета на острове Ольхон организуют ежегодный слет шаманов. Можно будет познакомиться с удивительными традициями этого региона", – добавила эксперт.



Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Для более классического отдыха собеседница Москвы 24 рекомендует Крым и Краснодарский край. "В конце лета там не такое жаркое солнце и очень теплое, ласковое море. Еще это период сладких фруктов и арбузов", – пояснила турагент.

Из-за того что август – самое популярное время для путешествий у россиян, то сэкономить на отдыхе не получится, предупреждает эксперт.

По ее словам, стоимость отдыха в Калининграде на одного человека за семь дней начинается от 25 тысяч рублей, включая перелет. В Карелии – от 32 тысячи рублей. Недельное проживание в Крыму в санатории или отеле – от 50 тысяч рублей с перелетом.

"Билет в Краснодарский край на поезд стоит от 4,5 тысячи, на самолет – от 8 тысяч в одну сторону. Проживании в отеле или санатории – от 23 тысяч рублей за семь дней", – рассказала турагент.

Цена недельной путевки на Байкал вместе с перелетом начинается от 50 тысяч рублей. На Алтай – от 40 тысяч, добавила эксперт.