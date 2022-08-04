Информация о новом назначении Рогозина появится в ближайшем будущем – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кремль объявит о новом назначении экс-гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (судьба Рогозина. – Прим. ред.) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", – приводит его слова ТАСС.

15 июля Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, возглавлявшего космическую корпорацию.