Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с Рогозиным – Кремль

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Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в графике главы государства такой встречи нет. В то же время Песков не исключил, что в августе Путин встретится с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

"С Борисовым – не исключаем уже, наверное, в следующем месяце, в августе", – цитирует представителя Кремля RT.

Он добавил, что встреча может состояться и раньше.

15 июля Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, возглавлявшего космическую корпорацию.

