РИА Новости: главу МИД Украины Кулебу собираются отправить в отставку

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Дмитрий Кулеба может покинуть должность министра иностранных дел Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Источники СМИ Украины сообщили, что в правительстве готовятся и другие увольнения.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что в кабмине Украины могут пройти массовые кадровые перестановки.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука после крушения истребителя F-16. По версии американских СМИ, причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

Впоследствии Зеленский также уволил Ростислава Шурму с должности замглавы своего офиса.