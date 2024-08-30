Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Фото: телеграм-канал "Командувач Повітряних Сил Микола Олещук"

Украинский президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука после крушения истребителя F-16, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Потерянный истребитель западного производства и погибший пилот Алексей Месь стали для Киева огромным ударом, уверены американские журналисты. Причина падения самолета не называется, но, по предварительным данным СМИ, это случилось из-за ошибки пилота.

По версии депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, это произошло из-за случайного попадания ракеты украинского ЗРК Patriot. Позже тогда еще командующий Воздушными силами ВСУ Олещук пригрозил ей судом, так как она якобы дискредитировала "союзника Украины" в лице США, а также облила грязью самого Олещука и воздушные силы страны.

