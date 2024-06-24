Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Содоля

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля.

"Я принял решение заменить <...> Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Ранее президент Украины отстранил от должности секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заменив его Александром Литвиненко, который до этого был главой СВР. Позднее стало известно об отстранении командующих оперативными группировками ВСУ "Юг" и "Запад" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

