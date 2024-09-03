Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы офиса президента

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы своего офиса, пишет ТАСС со ссылкой на указ лидера государства.

Ранее о желании Шурмы покинуть свой пост говорил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

"Вообще он давно хотел уже соскочить, он чувствует, что все идет к большим проблемам", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Позже он подтвердил указ, однако подчеркнул, что экс-замглавы офиса президента Украины был уволен, а не ушел по собственному желанию.

"Как будто одно и то же, но есть серьезный нюанс", – резюмировал Гончаренко.

Ранее Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука после крушения истребителя F-16. По версии американских СМИ, причиной крушения якобы стала ошибка пилота.

При этом по версии депутата Верховной рады Украины, американский истребитель был случайно сбит ракетой украинского ЗРК Patriot американского производства.