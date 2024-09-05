Politico: США выражают беспокойство перестановками в правительстве Украины

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В администрации США выражают обеспокоенность кадровыми перестановками в правительстве Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил, что в связи с происходящей в Киеве ситуацией "могут быть причины для беспокойства".

По его словам, на данный момент западные союзники публично не высказывали особой критики в адрес украинского лидера Владимира Зеленского и киевской администрации, однако они обеспокоены по поводу того, что он наполняет свое правительство лоялистами.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснил Зеленский. Он также заявил, что некоторые изменения ожидаются и в офисе президента.

Кроме того, Верховная рада Украины утвердила отставку вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.