Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

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Верховная рада Украины отправила в отставку главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление депутата украинского парламента Ярослава Железняка.

По словам украинского депутата, за отстранение Кулебы от должности министра иностранных дел Украины проголосовали 240 депутатов. Железняк подчеркнул, что сам Кулеба не явился в парламент.

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял украинский президент Владимир Зеленский. Он также уточнил, что некоторые изменения будут и в офисе президента.

По информации СМИ, Зеленского не устроила работа Кулебы по привлечению военной помощи, поэтому украинский президент уже хочет назначить вместо Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу, который ранее работал в офисе президента.

