ТАСС: Зеленский остался недоволен работой Кулебы по привлечению военной помощи

Фото: ТАСС/Zuma/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, недавно подавший в отставку, вызывал недовольство у украинского лидера Владимира Зеленского своей работой по привлечению военной помощи. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Источник в украинском правительстве рассказал, что на заседании фракции "Слуга народа" в Раде Зеленский заявил, что Кулебе "не хватает энергии" для привлечения помощи от партнеров. Украинский лидер хочет назначить вместо Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу, который ранее работал в офисе президента.

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснил Зеленский. Он также заявил, что некоторые изменения ожидаются и в офисе президента.