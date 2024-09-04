Верховная рада Украины утвердила отставку вице-премьера Стефанишиной

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Верховная рада Украины утвердила отставку вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, пишет в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовал 241 депутат. Чиновницу должны назначить на пост главы Минюста Украины, однако она продолжит курировать вопросы евроинтеграции, сказал депутат.

При этом украинский парламент не утвердил отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук. Причиной стало отсутствие отчета о проделанной работе со стороны Верещук. За отставку отдали свои голоса 214 человек при необходимых 226. Также Верховная рада отказалась утверждать отставку главы Фонда госимущества страны Виталия Коваля.

До этого заявление об отставке подал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял лидер страны Владимир Зеленский.

