Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду объяснил, зачем подписал указ о введении запрета на переговоры с Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

"Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <...> Я это остановил. <...> Запретил кому угодно проводить переговоры", – заявил украинский лидер.

При этом Зеленский выразил готовность к переговорам с РФ. Однако он не знает, каким будет формат обсуждения, связанный с урегулированием конфликта. Президент Украины предположил, что в них смогут принять участие США, Европа, Россия и украинская сторона.

Ранее Путин отметил, что Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако есть вопросы, которые требуют внимания. Зеленский, по его словам, сам издал декрет о запрете ведения переговоров, в связи с этим говорить о них достаточно сложно.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

Кроме того, в Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, которые способствовали бы переговорам, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

