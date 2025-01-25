Филиппо: Зеленский пытается спровоцировать Трампа и помешать переговорам

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский не оставляет попыток спровоцировать нового американского президента Дональда Трампа, чтобы помешать мирным переговорам. Таким мнением французский политик Флориан Филиппо поделился в социальной сети X.

"Зеленский приперт к стенке! В то время как Дональд Трамп и Владимир Путин согласны на мирные переговоры, Зеленский ищет тысячу поводов, чтобы отказаться от мира. В один день он в качестве повода говорит, что ЕС должен быть вовлечен. А теперь он спровоцировал Трампа, заявив, что им манипулирует Путин", – говорится в его публикации.

К посту Филиппо подгрузил видеоролик, в котором Зеленский говорит о том, что российский лидер якобы может манипулировать президентом США.

Французский политик призвал свою страну выбирать мир и больше не отправлять оружие на Украину.

Ранее Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

Кроме того, в Москве не видят реальных действий со стороны Киева и Запада, которые способствовали бы переговорам, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

