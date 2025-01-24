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24 января, 19:38

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Трамп заявил, что снижение цен на нефть приведет к завершению конфликта на Украине

Трамп рассказал, что нужно сделать для завершения конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Pool/ABACA

Снижение цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, быстро завершить украинский конфликт получится в том случае, если ОПЕК перестанет зарабатывать "такие большие деньги" и снизит цены на нефть.

"Если они (цены на нефть. – Прим. ред.) будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто", – цитирует ТАСС американского лидера.

Ранее Трамп уже говорил о том, что конфликт на Украине закончился бы сразу, если бы цена на нефть снизилась. В связи с этим американский лидер обратился к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить стоимость нефти.

Кроме того, Еврокомиссии поступило письмо от шести стран Евросоюза, которые потребовали уменьшить потолок цен на нефть из России.

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