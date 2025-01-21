Reuters: Чехия намерена увеличить поставки нефти в обход России с II квартала

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Чехия планирует отказаться от российской нефти, начав использовать вместо трубопровода "Дружба" Трансальпийский TAL, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Специалисты уже завершили работы по модернизации инфраструктуры и готовятся к тестированию и сертификации. Обновление нефтепровода, который проходит через Трансальпийский регион и соединяет северо-восток Италии с югом Германии, позволит увеличить его пропускную способность для Чехии в два раза. Теперь она составит 8 миллионов тонн в год.

По информации агентства, указанный отрезок обеспечивает работу шести нефтеперерабатывающих заводов, включая немецкий Фобурский. Оттуда по трубопроводам компании Mero топливо поступает на чешские НПЗ – Литвиновский и Кралупский. Оператор планирует увеличить объемы поставок начиная со второго квартала.

При этом TAL уже сейчас способен закрыть потребности Чехии в случае возникновения проблем с поставками по нефтепроводу "Дружба".

Как ранее заявлял премьер-министр страны Петр Фиала, модернизация нефтепровода TAL лишит Россию возможности шантажировать Чехию.

1 декабря 2024 года на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба" после его повреждения. Из-за этого 4 декабря ресурс перестал поступать в соседнюю Чехию. Говоря о причинах произошедшего, оператор не исключил все версии, включая диверсию.

Утром 6 декабря поставки в Чехию возобновились. Всего нефть не поступала в страну 2 дня, но государство смогло преодолеть задержку при помощи собственных запасов.