02 декабря, 10:54В мире
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Германии идет по графику
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Германии идет по графику, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Транснефти".
"Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", – добавили в фирме.
Инцидент с утечкой нефти из "Дружбы" произошел утром 1 декабря возле города Пневы на территории Великопольского воеводства в западной части Польши. Угрозы пожара или взрыва на месте повреждения не зафиксировано.
Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.