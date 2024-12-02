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Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Германии идет по графику, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Транснефти".

"Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", – добавили в фирме.

Инцидент с утечкой нефти из "Дружбы" произошел утром 1 декабря возле города Пневы на территории Великопольского воеводства в западной части Польши. Угрозы пожара или взрыва на месте повреждения не зафиксировано.

Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.

