Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 10:54

В мире

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Германии идет по графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Германии идет по графику, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Транснефти".

"Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", – добавили в фирме.

Инцидент с утечкой нефти из "Дружбы" произошел утром 1 декабря возле города Пневы на территории Великопольского воеводства в западной части Польши. Угрозы пожара или взрыва на месте повреждения не зафиксировано.

Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.

Читайте также


за рубежомпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика