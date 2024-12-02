Оператор поврежденного трубопровода "Дружба" не исключил диверсию

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Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN рассматривает все версии повреждения трубопровода, в том числе диверсию. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет РИА Новости.

"Никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в данный момент специалисты восстанавливают прокачку нефти и ликвидируют последствия утечки, в то же время выясняя причины произошедшего.

Ранее стало известно, что на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба". В пожарной службе страны передали, что утечка не угрожает взрывом или пожаром, опасность для граждан также отсутствует.

Там уточнили, что из-за происшествия затруднено движение транспорта на автостраде №92.