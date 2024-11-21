РФ готова помочь Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к "Дружбе"

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Россия поможет Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к "Дружбе", сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда, которого цитирует ТАСС.

По его словам, "АО "Транснафта" Панчево собирается диверсифицировать поставки нефти в свою страну.

"Сегодня у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления", – сказал Каланда.

Он отметил, что трубопровод будет длиной около 300 километров, и Сербия обращается к России за помощью. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в реализации этого проекта.

Между тем министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Москва и Белград договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии. Страны подписали соответствующий совместный меморандум в рамках состоявшегося заседания межправительственного комитета РФ и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Каланда обратил внимание, что это результат достаточно долгого переговорного процесса, последние детали которого обсуждались в этом месяце на правлении Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Белграде.

По его словам, меморандумом носит базовый характер, там определены основные направления сотрудничества. В рамках него будет создана специальная рабочая группа, в ходе работы которой будут уже определяться конкретные направления сотрудничества и предприниматься шаги для развития этого сотрудничества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне прекращения поставок газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к зиме с точки зрения энергетической безопасности. До этого стало известно, что российский энергохолдинг "Газпром" приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing & Trading.

Эксперты предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

