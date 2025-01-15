Премьер Чехии Фиала: для страны настал решающий момент из-за российской нефти

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Чехия сможет отказаться от импорта российской нефти благодаря завершенной модернизации нефтепровода TAL, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Reuters.

Фиала подчеркнул, что Трансальпийский трубопровод способен полностью удовлетворить спрос Чехии на нефть, поэтому республика может больше не полагаться на трубопровод "Дружба". Чешский премьер-министр отметил важность этого момента для страны, заявив, что Россия "больше не может шантажировать Чехию".

По его словам, сертификация TAL еще полностью не завершена, но Чехия уже может рассчитывать на данный трубопровод в случае перебоев в поставках по "Дружбе".

1 декабря 2024 года на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба" после его повреждения. Из-за этого 4 декабря ресурс перестал поступать в соседнюю Чехию. Говоря о причинах произошедшего, оператор не исключил все версии, включая диверсию.

Утром 6 декабря поставки в Чехию возобновились. Всего нефть не поступала в страну 2 дня, но государство смогло преодолеть задержку при помощи собственных запасов.