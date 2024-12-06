Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновлены

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Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновились утром 6 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство ČTK.

"Мы благодарим правительство Чехии и Государственное управление материальных резервов за быстрые превентивные меры и сотрудничество", – подчеркнул гендиректор нефтеперерабатывающей группы Orlen Unipetrol Мариуш Внук.

Инцидент с утечкой нефти из трубопровода случился утром 1 декабря в западной части Польши, из-за чего ресурс перестал поступать в соседнюю Чехию.

Причины произошедшего пока неизвестны, оператор не исключает все версии, включая диверсию. Всего нефть не поступала в страну 2 дня, но государство смогло преодолеть задержку при помощи собственных запасов.

