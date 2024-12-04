Reuters: нефтяные компании испытают шок после отказа Китая от топлива

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Отказ китайской стороны от нефти повергнет в шок крупные нефтяные компании и в целом всю отрасль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Отмечается, что Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть в результате перехода населения на электроавтомобили.

По прогнозам экспертов, ни один рынок не способен заместить китайский спрос, который в 2023 году составил 41% от мирового потребления нефти.

Ранее сообщалось, что власти РФ и Беларуси намерены продлить срок действия договора, который регулирует вопросы торгово-экономического взаимодействия в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов, до 31 декабря 2026 года, а после этого сделать его бессрочным.

Россия также поможет Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к "Дружбе". Трубопровод будет длиной около 300 километров, и Сербия обращается к РФ за помощью. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в реализации этого проекта.