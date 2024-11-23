РФ и Белоруссия продлят соглашение об урегулировании сотрудничества в экспорте нефти

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Власти Российской Федерации и Республики Беларусь намерены продлить срок действия договора, который регулирует вопросы торгово-экономического взаимодействия в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов, до 31 декабря 2026 года, а после этого сделать его бессрочным. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин передает ТАСС.

В документе говорится, что договор будет расторгнут, если одна из сторон сообщит о своем желании прекратить его действие за три месяца до окончания срока действия.

Изменения в договор вступят в силу с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Между тем Россия поможет Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к "Дружбе". Трубопровод будет длиной около 300 километров, и Сербия обращается к России за помощью. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в реализации этого проекта.

Москва и Белград договорились подготовить совместную нефтетранспортную инфраструктуру на территории Сербии. Страны подписали соответствующий совместный меморандум в рамках состоявшегося заседания межправительственного комитета РФ и Сербии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.