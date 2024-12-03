"Известия": Китай прекращает прием платежей из банков РФ под новыми санкциями

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Банки Китая начали отказываться работать с кредитными организациями из РФ, которые подпали под новые американские санкции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора АО "Первая Группа" Алексея Порошина.

Эту же информацию подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. В качестве примера он привел Bank of China, который отказался принимать платежи из российских банков, попавших в новый SDN-список США.

Кроме того, китайский Bank of Kunlun также начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.

Эксперты считают, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа никаких послаблений в данном вопросе не будет. Тем не менее с приходом республиканца также не стоит ожидать значительного улучшения ситуации.

21 ноября США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России. Под ограничения подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

Вскоре после этого карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за границей: в Турции, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Германии и Венгрии. При попытке снять наличные или воспользоваться другими услугами в банкоматах на экранах появляются сообщения, где говорится, что карта не активна или заблокирована.