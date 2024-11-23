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Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за границей, сообщает ТАСС.

Так, расплатиться такой картой уже нельзя в Турции, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Германии и Венгрии.

При попытке снять наличные или воспользоваться другими услугами в банкоматах на экранах появляются сообщения, где говорится, что карта не активна или заблокирована. Пользователям также предлагается связаться с поддержкой своего банка.

Министерство финансов США 21 ноября сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения в том числе подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

После этого Газпромбанк сообщил, что продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Кредитная организация заверила клиентов, что ее банковские карты продолжат работать на всей территории России, однако фиксируются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Газпромбанк уже убрал такие карты из доступных к оформлению.