Le Monde: "Ашан" ведет переговоры с Газпромбанком о продаже бизнеса в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Французский ретейлер "Ашан" близок к завершению переговоров о продаже своего бизнеса в России Газпромбанку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью французской газеты Le Monde.

По данным источников издания, если французская сеть решит уйти с российского рынка, то это произойдет исходя из экономических соображений, а не по политическим или репутационным причинам.

Сообщения о том, что "Ашан" планирует продать свои филиалы в России, появились в информационном поле несколько дней назад. В российском "Ашане" опровергли данные сведения, назвав их слухами.

В Кремле между тем не стали комментировать эти новости, переадресовав все вопросы в правительство РФ и к самой французской сети.