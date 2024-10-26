Le Monde: "Ашан" ведет переговоры с Газпромбанком о продаже бизнеса в РФ

26 октября, 04:48Экономика
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
Французский ретейлер "Ашан" близок к завершению переговоров о продаже своего бизнеса в России Газпромбанку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью французской газеты Le Monde.
По данным источников издания, если французская сеть решит уйти с российского рынка, то это произойдет исходя из экономических соображений, а не по политическим или репутационным причинам.
Сообщения о том, что "Ашан" планирует продать свои филиалы в России, появились в информационном поле несколько дней назад. В российском "Ашане" опровергли данные сведения, назвав их слухами.
В Кремле между тем не стали комментировать эти новости, переадресовав все вопросы в правительство РФ и к самой французской сети.
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами