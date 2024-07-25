Бренд Libresse сменил название в России

Фото: snvv/bullltus

Название бренда Libresse меняется на "Либресс". Об этом глава компании "ЭвоКом" Артем Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.

На кириллицу перейдут и другие бренды компании, но при этом Zewa сохранит свое название.

"Русификация названия бренда не отразится на составе продукта, технологии производства и стоимости товара", – заверил директор компании.

Первые поставки товаров с названием на русском языке начались еще в мае этого года. Полный переход будет осуществлен после реализации всех складских запасов.

Также в 2024 году на полках появятся русифицированные бренды "ТЕНА" и "Торк".

Компания Essity владеет брендами Zewa, Libresse и Liber, TENA и другими. От продажи российской структуры шведский бизнес получил 117 миллионов долларов. Однако раньше она оценивалась в 147 миллионов долларов.

Уход в Essity объяснили тем, что в 2022 году ее продажи на рынке в РФ составили примерно 2% от общего объема в мире.

В 2023 году российская компания "Новые технологии", купившая бизнес шведской Essity, заявила, что намерена продолжить работу предприятия в РФ.

