Новый владелец брендов Libresse и Zewa продолжит работу шведского предприятия в РФ

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Российская компания "Новые технологии", ранее купившая бизнес шведской Essity, намерена продолжить работу предприятия в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России в курсе сделки по приобретению активов шведской компании Essity компанией "Новые технологии". Компания "Новые технологии" гарантирует продолжение работы предприятия", – говорится в сообщении.

Компания Essity владеет брендами Zewa, Libresse и Liber, TENA и другими. От продажи российской структуры шведский бизнес получил 117 миллионов долларов. При этом более года назад, когда компания также намеревалась продать производство в РФ, его оценивали в 147 миллионов долларов.

Уход в Essity объяснили тем, что в прошлом году ее продажи на российском рынке составили примерно 2% от общего объема в мире. Чистая прибыль от производства в РФ составляла около 3,61 миллиарда рублей.



Шведский производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России