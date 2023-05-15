В Минпромторге заявили о планах продлить в РФ систему параллельного импорта на 2024 год

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Система параллельного импорта продолжит работать в 2024 году по той продукции, в которой будет сохраняться потребность рынка РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера – главы российского Минпромторга Дениса Мантурова.

Вместе с этим он заявил, что ведомство займется анализом объемов поставок и при необходимости вернет товары бренда Duracell в список продукции для параллельного импорта.

"Помимо этого, ждем запуск собственного производства батареек в Краснодарском крае, которое намечено на следующий год", – поделился Мантуров.

Ранее министр рассказал, что Минпромторг РФ хочет начать сокращать список поставляемых по параллельному импорту товаров для мотивации локальных производителей. Глава ведомства считает, что подобные действия смогут не только мотивировать российские компании, но и позволят создать для них определенные условия.

Duracell могут включить в список параллельного импорта, если компания покинет рынок РФ