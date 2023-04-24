Матвиенко допустила параллельный импорт иностранных фильмов в РФ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что для показа в России иностранных фильмов можно было бы использовать модель параллельного импорта. Своими размышлениями она поделилась в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Матвиенко напомнила, что в прошлом году был подписан президентский указ, устанавливающий особый порядок исполнения обязательств перед зарубежными правообладателями, однако он распространяется только на лицензии, полученные до 24 февраля 2022 года. С новыми лицензиями парламентарий предлагает использовать индивидуальный подход, основанный на интересах государства и граждан.

"Например, в случае с фильмами или программным обеспечением – это то, что сейчас буквально у всех на слуху, – можно было бы двигаться по модели параллельного импорта", – цитирует ее ТАСС.

Если же речь идет о безопасности российского государства или здоровье его населения, то тут председатель Совфеда предлагает пользоваться иностранными разработками и вовсе без разрешения правообладателей. Для этого, по ее словам, необходимо будет только соответствующее разрешение кабмина РФ.

"Не мы принимали жесткие экономические решения, санкции в нарушение правил ВТО, норм и правил международной торговли", – сказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ. Из-за этого, как ожидается, будет осложнен рост импорта, который на сегодняшний день превысил 20 миллиардов долларов. Сейчас российским компаниям не хватает около 400 тысяч квадратных метров складских помещений за рубежом.

