Duracell могут включить в список параллельного импорта в случае ухода с рынка РФ

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Если производитель батареек Duracell покинет российский рынок, то бренд могут включить в перечень товаров параллельного импорта. Об этом источник в Минпромторге сообщил ТАСС.

"В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка, будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта", – сообщил источник.

По его словам, ООО "Дюраселл Раша" отказался в рабочем порядке комментировать министерству появление новостей об уходе, но пообещал направить разъяснения в Минпромторг в ближайшее время.

В июле 2022 года продукция Duracell была исключена Минпромторгом из списка товаров параллельного импорта. Сообщалось, что компания была нацелена на расширение бизнеса в России.

В свою очередь, пресс-служба Минпромторга отметила, что на российском рынке доступны аналоги батареек от других брендов. К тому же на данный момент в Краснодарском крае планируют реализовать собственное производство щелочных элементов питания. Изготовление планируют начать уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что американская компания Duracell уходит из России. Отмечалось, что поставки с завода в Бельгии уже прекратили.

Позже официальный дилер Duracell в РФ рассказал, что компания не получала уведомлений об окончании работы. Другой официальный представитель Duracell в России – питерская сеть "Мастер" – также сообщила об отсутствии уведомлений.