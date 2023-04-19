Heineken нашел покупателя для российского бизнеса

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Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на российский бизнес. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете компании.

"Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России. В соответствии с местными требованиями в органы власти РФ подана заявка на одобрение", – указано в документе.

В Heineken пообещали сообщить, когда получат одобрение властей. Кто является покупателем, не раскрывается.

Ранее компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка. В концерне сообщили, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.

При этом пивоваренный концерн разрешил запускать новые продукты бренда в России во избежание банкротства. Стоимость российского бизнеса Heineken оценивается в 300 миллионов евро.