16:17Экономика
Heineken нашел покупателя для российского бизнеса
Фото: depositphotos/defotoberg
Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на российский бизнес. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете компании.
"Мы продолжаем добиваться прогресса в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России. В соответствии с местными требованиями в органы власти РФ подана заявка на одобрение", – указано в документе.
В Heineken пообещали сообщить, когда получат одобрение властей. Кто является покупателем, не раскрывается.
Ранее компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка. В концерне сообщили, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.
При этом пивоваренный концерн разрешил запускать новые продукты бренда в России во избежание банкротства. Стоимость российского бизнеса Heineken оценивается в 300 миллионов евро.
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