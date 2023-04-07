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Экономика

Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России – СМИ

Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России – СМИ

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Компания Danone планирует убрать бренды Activia, Alpro и Actimel с российских прилавков. Об этом пишут деловые СМИ. Компания решила отказаться от международных брендов.

Вместо этой продукции хотят ввести больше российских линеек. Например, у "Простоквашино" могут появиться йогурты и творожные десерты. Такие перемены связывают с планами компании передать управление производством российскому менеджменту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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