12:00Экономика
Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России – СМИ
Компания Danone планирует убрать бренды Activia, Alpro и Actimel с российских прилавков. Об этом пишут деловые СМИ. Компания решила отказаться от международных брендов.
Вместо этой продукции хотят ввести больше российских линеек. Например, у "Простоквашино" могут появиться йогурты и творожные десерты. Такие перемены связывают с планами компании передать управление производством российскому менеджменту.
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