Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

Фото: vk.com/swed_house

Открытие первого магазина белорусского производителя Swed House, который является аналогом IKEA, запланировано на 15 апреля в столичном ТРЦ "Щелковский".

"15 апреля в ТРЦ "Щелковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы", – передает ТАСС сообщение пресс-службы торгового комплекса.

Ранее сообщалось, что Swed House может выйти на российский рынок, открыв в столице 10 магазинов в текущем году.

Руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что компания планирует открыть до 50 торговых точек по всей территории РФ. По его словам, союз уже обсуждает вопрос того, чтобы Swed House арендовал ТЦ "Мега".

Белорусский производитель имеет заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания специализируется на продукции, которая необходима для дома, мебели и прочем. Кроме того, как отметил Шакиров, на некоторые товары цена ниже, чем в IKEA.



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