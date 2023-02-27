Десять магазинов белорусского аналога IKEA могут открыться в Москве

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Белорусский производитель Swed House, который является аналогом IKEA, может выйти на российский рынок, открыв в Москве 10 магазинов в текущем году. Об этом рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тысячи квадратных метров", – цитирует его ТАСС.

Шакиров добавил, что организация планирует открыть до 50 торговых точек по всей территории РФ. Он поделился, что союз уже обсуждает вопрос того, чтобы Swed House арендовал ТЦ "Мега".

На данный момент существует возможность занять нишу покинувшей РФ IKEA, считает Шакиров. По его словам, белорусский производитель имеет заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания специализируется на товарах для дома, мебели и прочем. Он отметил, что некоторые позиции стоят дешевле, чем в IKEA.

Шакиров рассказал, что Союз получил свыше 100 запросов от ТЦ, которые хотят разместить у себя Swed House.

Ранее появилась информация, что шведская компания Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", продаст свою недвижимость в России.

Эксперты утверждают, что эти ТЦ остаются качественным и интересным активом, который будет интересен как профильным участникам рынка коммерческой недвижимости, так и крупным холдингам.

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