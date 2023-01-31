11:04Экономика
"Яндекс Маркет" начал выкупать ношеную одежду у частных лиц
Фото: depositphotos/5seconds
"Яндекс Маркет" начал выкупать ношеную одежду у частных лиц, в том числе премиум-класса. Об этом сообщается на официальном сайте маркетплейса.
Пользователи могут продать свои вещи через новую опцию в разделе "Ресейл". Маркетплейс готов также выкупить обувь и аксессуары.
Речь идет как об одежде из бюджетного сегмента, так и дорогих брендов:
- Hugo Boss;
- Balenciaga;
- Max Mara;
- H&M;
- Zara;
- Uniqlo.
В настоящее время новая функция на платформе "Яндекс Маркета" доступна лишь в Москве. Однако в перспективе возможность продавать ношеную одежду появится и у жителей регионов. Ассортимент товаров будут расширять.
До этого на площадке маркетплейса появились подержанные:
- смартфоны;
- ноутбуки;
- детские коляски;
- фотоаппараты;
- игровые приставки.
В конце прошлого года стало известно, что "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. На площадке маркетплейса стали доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ".
Также представители "Яндекс Маркета" сообщали о намерении расширять ассортимент. Они анонсировали продажу холодильников, стиральных машин, микроволновых печей и другой домашней электроники.
"Яндекс Маркет" стал продавать онлайн товары премиальных брендов
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