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"Яндекс Маркет" начал выкупать ношеную одежду у частных лиц, в том числе премиум-класса. Об этом сообщается на официальном сайте маркетплейса.

Пользователи могут продать свои вещи через новую опцию в разделе "Ресейл". Маркетплейс готов также выкупить обувь и аксессуары.

Речь идет как об одежде из бюджетного сегмента, так и дорогих брендов:

Hugo Boss;

Balenciaga;

Max Mara;

H&M;

Zara;

Uniqlo.

В настоящее время новая функция на платформе "Яндекс Маркета" доступна лишь в Москве. Однако в перспективе возможность продавать ношеную одежду появится и у жителей регионов. Ассортимент товаров будут расширять.

До этого на площадке маркетплейса появились подержанные:

смартфоны;

ноутбуки;

детские коляски;

фотоаппараты;

игровые приставки.

В конце прошлого года стало известно, что "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. На площадке маркетплейса стали доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ".

Также представители "Яндекс Маркета" сообщали о намерении расширять ассортимент. Они анонсировали продажу холодильников, стиральных машин, микроволновых печей и другой домашней электроники.



"Яндекс Маркет" стал продавать онлайн товары премиальных брендов

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