Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На "Яндекс Маркете" вырос спрос на чебурашек на фоне выхода одноименного фильма. Спрос на эти игрушки начал расти уже в конце декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служб маркетплейса.

"За первые 10 дней января этого героя на сервисе искали в 3 раза больше обычного и таких запросов было столько же, сколько за весь прошедший декабрь. Продажи детских товаров, связанных с Чебурашкой или крокодилом Геной, также выросли", – отметили в пресс-службе.

На "Яндекс Маркете" за первые 10 дней января покупали в 2,5 раза больше, чем обычно в течение года игрушки, фигурки, пазлы и книги про этих героев.

"Что касается других популярных детских товаров, которые покупали в подарок на Новый год, наиболее высоким спросом пользовались конструкторы, мягкие и развивающие игрушки, куклы-сюрпризы, калейдоскопы и настольные игры", – уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сильно вырос спрос на развивающие игры, такие как интерактивные детские компьютеры, диапроекторы, головоломки, наборы для опытов и экспериментов.

Ранее сообщалось, что Кремль вместе с авторами российского фильма "Чебурашка" радуется успехам картины в отечественном прокате. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что кинорынок нуждается в заполнении отечественной продукцией.

"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории

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