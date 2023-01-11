Песков прокомментировал запрет на показ фильма "Чебурашка" на Украине

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, телеканал СТС, Yellow, Black&White

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на решение украинского президента Владимира Зеленского запретить показ картины "Чебурашка" на Украине.

До этого в украинской прессе также распространилась информация, что в киевских школах разместили плакат с перечеркнутой фотографией Чебурашки. На снимке была надпись "оккупанты" и предложение отправиться в РФ всем тем, кто положительно относится к этому персонажу.

На брифинге пресс-секретаря президента России попросили прокомментировать данную ситуацию.

"Это не нам надо объяснять. Это не наша проблема, это родителям надо объяснять детям украинским", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Фильм "Чебурашка" побил рекорд "Холопа", собрав 3 082 245 827 рублей. Картина стала самой кассовой из российских в истории проката в РФ.

В Кремле положительно отреагировали на новости о рекордах киноленты, отметив, что власти вместе с авторами радуются успеху фильма.



Чебурашку назвали "оккупантом" на Украине

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