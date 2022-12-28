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"Союзмультфильм" выпустит альтернативу "Гарри Поттеру" и "Властелину колец", сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя Совета директоров студии Юлиану Слащеву.

В настоящее время студия занимается разработкой проектов анимационных фильмов.

"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам", – сказала Слащева.

Слащева рассказала, что одним из ответов западному кинематографу о супергероях станет анимационный фильм о "настоящем богатыре". Пока личность героя остается в тайне. Кроме этого, готовятся мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой "Тайны Чароводья" о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

Ранее в студии "Союзмультфильм" сообщили, что 25 декабря выйдет новогодняя короткометражка на основе советского мультфильма "Самый маленький гном". С 26 декабря короткометражка выйдет на телеканалах "Мульт" и "Карусель". "Новогодние волшебности" зрители смогут смотреть ежедневно до 31 декабря. Отмечается, что песню к специальному праздничному проекту записали Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

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