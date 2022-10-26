В Сети опубликовали полный трейлер "Чебурашки"

Видео: YouTube/Central Partnership

В Сети появился полный трейлер фильма "Чебурашка". Картина выйдет в прокат 1 января 2023 года.

Вместо старухи Шапокляк в фильме будет Римма, в роли которой выступит Елена Яковлева. Гена (Сергей Гармаш) в картине будет человеком. Чебурашку же удалось создать с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.

По сюжету Чебурашка окажется в небольшом приморском городе. Там он встретит садовника Гену, модницу Римму и ее внучку, а также мальчика, который не может начать говорить, и его маму.

Ранее сообщалось, что студия Disney приступила к переговорам с Джонни Деппом по вопросу его возвращения в "Пиратов Карибского моря". За участие в ленте ему якобы предложили 300 миллионов долларов.

Disney хочет, чтобы Депп снялся в шестой части фильма "Пираты Карибского моря" и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана Джека Воробья.



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